Мать Граймс возмутилась сексистским постом Илона Маска

Вадим Карасев

Илон Маск и ГраймсФото: Carlo Allegri / Reuters

Мать певицы Граймс Сэнди Гароссино возмутилась сексистским постом возлюбленного дочери — американского бизнесмена Илона Маска. Она раскритиковала его в своем Twitter-аккаунте, однако позднее удалила пост, который все равно успел разойтись по сети.

Журналистка осталась недовольна твитом, в котором предприниматель призывал «принять красную таблетку». Фраза является отсылкой к культовому фильму «Матрица», в которой главный герой стоит перед выбором: принять синюю таблетку и жить в неведении или согласиться на красную и узнать всю правду.

Некоторые подписчики посчитали, что пост Маска означает поддержку президента США Дональда Трампа, так как красный является неофициальным цветом республиканской партии. При этом фразу про красную таблетку часто используют борцы за права мужчин. Гароссино посчитала, что именно их и поддерживает Маск.

«Если бы за последние две недели ваш партнер прошел через тяжелую беременность и роды, а вам при этом было бы больше 16 лет, стали бы вы трубить про все это дерьмо с мужскими правами?» — написала журналистка.

О том, что у Маска и Граймс появился сын, стало известно 5 мая. Это шестой ребенок бизнесмена и первенец артистки, они состоят в отношениях с весны 2018 года.