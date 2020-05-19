Матвиенко раскрыла число переболевших коронавирусом сенаторов
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскрыла число переболевших коронавирусом сенаторов. По ее словам, инфекцию подхватили пять парламентариев, однако они уже выздоровели. Об этом она рассказала в интервью «Интерфаксу».
«К счастью, не было тяжелых форм, но тесты показали положительные результаты. Все сенаторы уже выздоровели и приступили к работе», — пояснила она. Также заражение COVID-19 было выявлено у части сотрудников аппарата Совета Федерации. Инфицирование произошло из-за контактов с зараженными родственниками и по другим причинам.
Матвиенко добавила, что в Совете Федерации приняты все необходимые меры для борьбы с распространением инфекции: соблюдается масочно-перчаточный режим, регулярно проводится тестирование, практикуется формат видеоконференций.
14 мая президент России Владимир Путин рассказал о заразившихся коронавирусом министрах. Коронавирусной инфекцией переболел министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. COVID-19 также был выявлен у премьер-министра Михаила Мишустина, министров строительства и культуры Владимира Якушева и Ольги Любимовой.
13 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что пять депутатов Госдумы заразились коронавирусом. Один из них выписан, двое лечатся дома, еще двое — в больнице. Он напомнил коллегам о необходимости соблюдать меры предосторожности.