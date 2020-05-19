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Медведев призвал критиков "встать с дивана" и помочь россиянам

Медведев призвал критиков "встать с дивана" и помочь россиянам

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил в защиту волонтеров, которые помогают гражданам в период борьбы с коронавирусом.

Экс-премьер во время онлайн-конференции с участниками проекта "ПолитСтартап" рассказал, что регулярно натыкается в сети на жалобы и отрицательные комментарии в адрес волонтеров и благотворительных организаций. Он обратился к их авторам.

"Ты вот сам попробуй, встань с дивана, и в период, когда это угрожает здоровью, попробуй просто отнести продукты человеку, который не может выйти из квартиры по разным причинам. Вот это, что называется, дорогого стоит", — цитирует Медведева РИА Новости.

По словам замглавы Совбеза, он верит, что россияне будут благодарны добровольцам, поскольку они "на деле доказывают свое желание помогать другим, помогать тем, кто в такой помощи нуждается".

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По материалам: uposters.ru

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