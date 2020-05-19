Международные эксперты оценили предложение провести голосование на выборах по почте

Вадим Карасев

Профильный комитет Совфеда рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон о дистанционном голосовании и о голосовании по почте на выборах. Эксперты прокомментировали такое предложение и рассказали о международном опыте.

"Те изменения, которые сейчас вносятся, абсолютно находятся в тренде общемирового развития. Мы опираемся на опыт ведущих стран Европы и Америки, в то же время на нашу историческую традицию. Все в той или иной степени применяют голосование по почте: в некоторых случаях на национальной, в некоторых – на субнациональном уровне, факт: практика широко применима. В США сейчас 67% избирателей, по данным последнего опроса, за то, чтобы распространить эту практику на грядущие президентские выборы", - указал

Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, заместитель директора Истории и политики МПГУ о голосовании вне помещения.

Выборы через почту польский публицист Мачей Вишневский назвал "очень большим логическим трудом" и указал на необходимость хорошей подготовки со стороны государства, поскольку в ином случае у критиков появятся веские аргументы сомневаться в демократичности выборов.

"Существует удивительная параллель с нововведениями и выборами в Учредительное собрание - тогда был рад ограничений, связанных с криминалитетом. И сейчас речь идет о преступлениях в процессе выборов. Фактически те лица, которые совершают фальсификации в ходе избирательной кампании, должны быть исключены из числа тех, кто может быть избран. То же самое было и во время выборов в Учредительное собрание: те, кто нарушал выборные процедуры - не участвовал", - заявил Шаповалов.

Владимир Лафитский, профессор кафедры теории государства и права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина о зарубежном опыте "криминального ценза", указал на разобщенность общества и необходимость его сплотить.

"Прогресс зависит не только от государства, а от политических партий, структур. В США есть опыт, который дает избирателям право выбора: можете прийти на участок и не проголосовать по почте, но каждому избирателю, присылается по почте бюллетень. Они могут взять его с собой и проголосовать на определенном участке, а могут послать по почте. В Великобритании, например, создаются специальные центры для голосования. Электоральные процессы – нерв жизни государства и общества, наша задача по возможности перенимать опыт и учитывать те ошибки, которые совершаются", - указал эксперт.

Эстонский политолог и журналист Николай Мейнерт рассказал об опыте электронного голосования в его стране: "Эстония начала цифровизацию давно. Электронная система воспринимается как живая, однако и не без проблем. Избиратель должен быть уверен, что его голос дойдет до общего подсчета. Все равно возникают по этому поводу вопросы. Должна сохранятся анонимность – это приоритет. Анонимность вступает в конфликт с контролем. Как это процесс проверять? Подготовка заранее необходима".

