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МИД призвал провести форум «Развитие парламентаризма» после окончания пандемии

МИД призвал провести форум «Развитие парламентаризма» после окончания пандемии

Международный форум «Развитие парламентаризма» дает уникальную возможность для прямого общения парламентариев из разных стран, решения вопросов, подготовки рекомендаций для исполнительной власти. Об этом замглавы МИД Сергей Рябков заявил во вторник на заседании внутрифракционной группы под руководством первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошева.

Основной темой встречи, прошедшей в дистанционном режиме, стало взаимодействие США, России и Китая после окончания пандемии коронавируса. Сергей Рябков особо подчеркнул, что политика Москвы всегда строилась и строится на уважении, невмешательстве во внутренние дела других стран, на открытости к диалогу.

Адальби Шхагошев спросил, какова позиция МИД в отношении парламентской дипломатии во взаимоотношениях данного треугольника стран и остального мира после пандемии и какую роль может сыграть ежегодный международный парламентский форум «Развитие парламентаризма», инициированный Госдумой. 

Замминистра подчеркнул важность проведения подобного форума после окончания пандемии. 

«В этом наше принципиальное отличие от тех же США, которые пытаются отказаться от парламентской дипломатии с Китаем. Подобные мероприятия дают уникальную возможность для прямого общения, решения вопросов, но и для подготовки рекомендаций для исполнительной власти», — заметил дипломат.

Рябков подчеркнул готовность российского внешнеполитического ведомства принимать участие в разработке программных документов конференции и рекомендаций.

6 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что форум «Развитие парламентаризма», который должен был пройти в Москве 28 июня — 1 июля, отменяется по соображениям безопасности здоровья граждан. Причиной переноса мероприятия стало распространение коронавирусной инфекции в странах, законодатели которых принимают участие в форуме.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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