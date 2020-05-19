Минобороны России построит в Дагестане многопрофильный медицинский центр

Алексей Вольцев

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в ходе рабочей поездки в Республику Дагестан проинспектировал площадки для планирования строительства нового многофункционального медицинского центра. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Согласно источнику, в ближайшее время специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России приступят к возведению в Республике Дагестан нового лечебного учреждения.

Соответствующее поручение руководству военного ведомства накануне дал Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин, отмечается в сообщении.

В ходе посещения республики были рассмотрены различные площадки будущей застройки, в ближайшее время будет принято решение о применении того или иного типового проекта Минобороны.