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Минстрой Подмосковья проконтролирует возобновление строительных работ

Минстрой Подмосковья проконтролирует возобновление строительных работФото: Министерство строительного комплекса Московской области

Сотрудники Министерства строительного комплекса Подмосковья будут ежедневно контролировать ход возобновления работ на объектах социальной инфраструктуры, сообщил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев. Его цитирует РИАМО во вторник, 19 мая.

«Возврат к работе требует того, чтобы все работодатели соблюдали меры инфекционной безопасности на рабочем месте. Это значит соблюдение социальной дистанции и масочного режима, а также гигиены рук, поверхностей», — напомнил Локтев.

По его словам, подрядчики должны обеспечить безопасность персонала и соблюдение новых санитарных норм, введенных из-за распространения нового коронавируса. Министр подчеркнул, что на всех объектах должен быть обеспечен строгий медицинский контроль.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев заявил, что если коэффициент заболеваемости будет снижаться, ограничения отменят и в других отраслях.

Работы возобновлены на 88 объектах социальной инфраструктуры.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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