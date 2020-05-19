Минтруд не рассматривал вариант раздать средства ФНБ
Сегодня, 01:42 Влада Некрасова
Глава Минтруда РФ Антон Котяков отметил, что вариант раздать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) не рассматривался, но рассматривался вариант привлечения части ресурсов для привлечения текущих задач.
"Взять и раздать все, что было сформировано в министерстве финансов за последние годы как подушка безопасности - такой вариант не рассматривался. Рассматривался вариант привлечения части ресурсов на решение текущих задач", - сказал Котяков в эфире передачи "Познер" на "Первом канале", отвечая на вопрос о том, рассматривался ли вариант о том, чтобы раздать ликвидные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) россиянам.
Министр добавил, что вариант выделения части средств ФНБ для поддержки россиян, находящихся в наиболее трудном положении, рассматривался.
Антон Силуанов заявил, что Россия могла бы пойти на эмиссию и прямую раздачу денежных средств населению, если бы рубль был мировой резервной валютой. Глава Банка России Эльмира Набиуллина заявляла, что Центробанк поддерживает прямые бюджетные выплаты бизнесу и гражданам в текущей сложной ситуации, но не следует путать такую поддержку с "вертолетными" деньгами - печатанием денег и раздачей их населению, поскольку это может привести к негативным последствиям.
По материалам: ria.ru