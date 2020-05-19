Минтруд не рассматривал вариант раздать средства ФНБ

Влада Некрасова

Глава Минтруда РФ Антон Котяков отметил, что вариант раздать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) не рассматривался, но рассматривался вариант привлечения части ресурсов для привлечения текущих задач.

"Взять и раздать все, что было сформировано в министерстве финансов за последние годы как подушка безопасности - такой вариант не рассматривался. Рассматривался вариант привлечения части ресурсов на решение текущих задач", - сказал Котяков в эфире передачи "Познер" на "Первом канале", отвечая на вопрос о том, рассматривался ли вариант о том, чтобы раздать ликвидные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) россиянам.

Министр добавил, что вариант выделения части средств ФНБ для поддержки россиян, находящихся в наиболее трудном положении, рассматривался.

Антон Силуанов заявил, что Россия могла бы пойти на эмиссию и прямую раздачу денежных средств населению, если бы рубль был мировой резервной валютой. Глава Банка России Эльмира Набиуллина заявляла, что Центробанк поддерживает прямые бюджетные выплаты бизнесу и гражданам в текущей сложной ситуации, но не следует путать такую поддержку с "вертолетными" деньгами - печатанием денег и раздачей их населению, поскольку это может привести к негативным последствиям.