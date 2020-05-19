Минтруд ожидает стабилизации ситуации на рынке труда через месяц

Алексей Вольцев

Глава Минтруда Антон Котяков ожидает, что через месяц в России стабилизируется ситуация на рынке труда.

"Я ожидаю, что у нас более-менее стабилизируется ситуация на рынке труда, заработают предприятия. У нас будет четко уже сформированное и понятное количество официально зарегистрированных безработных", - сказал он в программе "Познер" на "Первом канале", отвечая на вопрос, чего ожидает через месяц.

По мнению министра, часть этих граждан раньше находились в "сером" секторе, им будут помогать найти официальную работу. Он отметил, что Минтруд прогнозирует, что существующие меры поддержки сделают более стабильным положение семей. К концу июня в министерстве будут анализировать ситуацию, чтобы понимать, куда двигаться дальше.