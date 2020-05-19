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Минздрав опроверг популярный миф о коронавирусе

Минздрав опроверг популярный миф о коронавирусе

Министерство здравоохранения ответило на вопрос, существует ли связь между резус-фактором крови и риском тяжело перенести коронавирусную инфекцию COVID-19.

Как сообщает официальный сайт штаба по борьбе с коронавирусом, достоверных данных о такой взаимосвязи до сих пор не установлено.

"В настоящее время нет достоверной статистики о восприимчивости к коронавирусу в зависимости от резус-фактора", – говорится в публикации.

Россия в настоящий момент заняла второе место в мире по числу случаев коронавируса, вытеснив из первой тройки Испанию и Италию. При этом по числу скончавшихся она находится на 18 месте.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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По материалам: uposters.ru

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