Минздрав заверил в пригодности украинских тестов на коронавирус
Сегодня, 05:35 Анастасия Иванова
Украинские ПЦР-тесты на коронавирус соответствуют необходимым стандартам. К такому выводу пришли специалисты Института эпидемиологии и инфекционных болезней НАН Украины, сообщил в понедельник, 18 мая, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"В Институте эпидемиологии и инфекционных болезней сравнили украинские тесты с тестами европейского и производства и признали, что тесты работают", - говорит он.
При этом Гослекслужба продолжает проверку тестов.
Глава Минздрава Максим Степанов, в свою очередь, сообщил, что сегодня будет подписан приказ о введении ИФА-тестирования на выявление коронавирусной болезни и антител к ней.
"За счет ИФА-тестов мы сможем существенно увеличить количество лиц, которых мы будем тестировать. Прежде всего мы будем тестировать людей у которых есть соответствующие симптомы, клинические проявления коронавирусной болезни, также всех без исключения... контактных лиц... даже если у них нет симптоматики. Также все группы риска, это и Национальная полиция, Национальная гвардия", - рассказал Степанов.
Таким образом Минздрав собирается увеличить количество людей, которые будут тестировать на коронавирус. Такие тестирования будут бесплатными.
По материалам: gogetnews.info