Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мясников перечислил требующие экстренной госпитализации симптомы болезней сердца

Мясников перечислил требующие экстренной госпитализации симптомы болезней сердцаАлександр МясниковФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил симптомы сердечно-сосудистых заболеваний, при которых требуется немедленная госпитализация больного. Об этом он в понедельник, 18 мая, рассказал в эфире программы «О самом главном» на «России 1», запись которой доступна в YouTube.

Мясников посетовал на то, что все лекарства для лечения на дому — нитроглицерин, валокордин, корвалол — приносят лишь вред, так как они глушат сигнал болезни, и человек теряет время. «Потому что все, что вы можете дома выпить — это все как мертвому припарки», — объяснил он.

По словам врача, необходимо вызывать скорую помощь в том случае, если «зажгло» или «заложило» сердце. «[Например,] вы сели на кровать, остановились, трудно вздохнуть, вы покрылись потом, у вас одышка, тут надо срочно звонить [врачам]», — подчеркнул Мясников, добавив, что после этого у человека остается два часа, чтобы получить профессиональную помощь.

Он отметил, что на эти симптомы необходимо обращать особое внимание мужчинам старше 40 лет, которые страдают от лишнего веса, курят и имеют повышенные давление, сахар и холестерин.

В начале мая Мясников рассказал, на какие симптомы заболевшего стоит обратить внимание и вызывать бригаду скорой помощи. Так, обращаться к специалистам необходимо, если человек не может жаропонижающими препаратами сбить температуру выше 38-39 градусов на протяжении нескольких дней. Кроме того, звонить в службу спасения стоит, если больному сложно дышать, организм обезвожен и наблюдается спутанность сознания. Другими из опасным симптомов являются моча с резко измененным оттенком, отсутствие слюноотделения во рту и выраженная заторможенность, в связи с которой человеку тяжело выговаривать слова.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

ВТБ запустит доставку дебетовых карт в 10 городах
ВТБ запустит доставку дебетовых карт в 10 городах
Матвиенко раскрыла число переболевших коронавирусом сенаторов
Матвиенко раскрыла число переболевших коронавирусом сенаторов
Мясников перечислил требующие экстренной госпитализации симптомы болезней сердца
Мясников перечислил требующие экстренной госпитализации симптомы
Работающим пенсионерам позволили продлить электронные больничные до 29 мая
Работающим пенсионерам позволили продлить электронные больничные до
Российские корабли провели торпедные стрельбы в Черном море
Российские корабли провели торпедные стрельбы в Черном море
Гордон заявил, что интервью со Стрелковым было согласовано с СБУ
Гордон заявил, что интервью со Стрелковым было согласовано с СБУ
"Волки и овцы: Ход Свиньей" номинирован на итальянскую кинопремию
"Волки и овцы: Ход Свиньей" номинирован на итальянскую кинопремию
Россиянам раскроют тайны звездных постояльцев отеля люкс
Россиянам раскроют тайны звездных постояльцев отеля люкс
Модная битва: Наталья Османн против Дарьи Коноваловой
Модная битва: Наталья Османн против Дарьи Коноваловой
Ваш внутренний компас: какие сны говорят о том, что пора менять свою жизнь
Ваш внутренний компас: какие сны говорят о том, что пора менять свою
Большая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США
Большая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США
В МИД оценили влияние вызванного COVID-19 кризиса на мировую политику
В МИД оценили влияние вызванного COVID-19 кризиса на мировую политику

Топ на сегодня

Ученые проверят, смогут ли собаки по запаху определить больного COVID-19
Ученые проверят, смогут ли собаки по запаху определить больного
Стал известен результат анализа участника BTS, который нарушил карантин
Стал известен результат анализа участника BTS, который нарушил
Стала известна дата открытия Турции для россиян
Стала известна дата открытия Турции для россиян
CША вместо предложений по борьбе ищут виновного в COVID, заявили в ВОЗ
CША вместо предложений по борьбе ищут виновного в COVID, заявили в ВОЗ
"Секс может все запутать": Джастин Бибер рассказал, о чем жалеет в прошлом
"Секс может все запутать": Джастин Бибер рассказал, о чем жалеет в

Еще по теме

Доктор Мясников объяснил низкое число выздоровевших от коронавируса россиян
Доктор Мясников назвал возможные лекарства от коронавируса
Мясников написал главврачу больницы в Коммунарке «Будет смешно, если ты помрешь»
Доктор Мясников рассказал об опасности нарушения режима дня на самоизоляции