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Московские власти дали совет ошибочно оштрафованным горожанам

Московские власти дали совет ошибочно оштрафованным горожанамФото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

В случае ошибочно выписанного штрафа за нарушение самоизоляции москвичам необходимо обратиться в столичный Главконтроль в электронном виде через портал mos.ru. Такой совет в разговоре с «Говорит Москва» дал начальник главного контрольного управления Москвы, министр правительства Москвы Евгений Данчиков.

По его словам, несправедливые взыскания будут отменяться в индивидуальном порядке. «Если у него [гражданина] неоспоримые основания, что штраф был установлен несправедливо, то это достаточно быстро отменяется. Если у него есть желание поучаствовать очно в рассмотрении, то мы предоставляем сервис по видео-конференц-связи», — сказал представитель столичных властей.

Данчиков предположил, что случившееся с профессором РУДН Ириной Карабулатовой, которая прикована к постели и получила штраф за нарушение самоизоляции, было «технической издержкой». Он отметил, что ее жалоба рассмотрена, взыскания отменены, вскоре ей придет об этом уведомление.

Чиновник напомнил, что если гражданин вынужден пользоваться приложением «Социальный мониторинг», но не имеет смарфона, то город может бесплатно предоставить ему гаджет на период болезни. Волонтеры могут помочь пенсионерам разобраться с телефоном и программой.

Ранее жители Москвы неоднократно жаловались на «Социальный мониторинг», который надо использовать гражданам с коронавирусом и симптомами ОРВИ для обозначения своего местонахождения. Ирина Карабулатова записала видеообращение, в котором рассказала, что уже год не выходила из дома из-за инвалидности, у нее диагностировали ОРВИ, но из-за невозможности установить приложение на свой телефон она получила штраф в четыре тысячи. При этом она обращалась в Главконтроль, но там ее «отфутболили». После публикации в СМИ ей отменили штраф, но на следующий день прислали новый.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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