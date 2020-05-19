Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Москва сожалеет, что контакты по военной линии с НАТО заморожены

Москва сожалеет, что контакты по военной линии с НАТО заморожены

Москва сожалеет, что контакты по военной линии с НАТО заморожены
Москва сожалеет, что механизмы практического сотрудничества по военной линии с НАТО заморожены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Главная проблема заключается в отсутствии работавших весьма и весьма полезно механизмов прямых контактов между военными России и НАТО. Наши натовские коллеги соглашаются только на встречи уровня начальника генерального штаба, но механизмы практического сотрудничества с участием военных полностью заморожены, к нашему большому сожалению", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета государств Балтийского моря.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

На онлайн-платформе STAY состоится концерт Татьяны Булановой
На онлайн-платформе STAY состоится концерт Татьяны Булановой
Два года со дня свадьбы Меган Маркл и принца Гарри: самые яркие кадры пары
Два года со дня свадьбы Меган Маркл и принца Гарри: самые яркие кадры
В Нагорном Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 29
В Нагорном Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 29
Россия не будет пытаться влиять на Германию по "Северному потоку — 2"
Россия не будет пытаться влиять на Германию по "Северному потоку — 2"
Путин призвал грамотно распорядиться ресурсами от переноса нацпроектов
Путин призвал грамотно распорядиться ресурсами от переноса нацпроектов
Лавров рассказал о поставках аппаратов ИВЛ из США в Россию
Лавров рассказал о поставках аппаратов ИВЛ из США в Россию
Москва сожалеет, что контакты по военной линии с НАТО заморожены
Москва сожалеет, что контакты по военной линии с НАТО заморожены
Индия и Китай остаются на взводе после рукопашной в Гималаях
Индия и Китай остаются на взводе после рукопашной в Гималаях
Познер оценил теорию об искусственном происхождении коронавируса
Познер оценил теорию об искусственном происхождении коронавируса
Нацпроекты «сдвинут вправо»: затраты на них сократятся на 200 млрд рублей
Нацпроекты «сдвинут вправо»: затраты на них сократятся на 200 млрд
Билл Гейтс посоветовал читать про «испанку»
Билл Гейтс посоветовал читать про «испанку»
Более 850 тысяч человек стали зрителями онлайн-акции "Ночь в музее"
Более 850 тысяч человек стали зрителями онлайн-акции "Ночь в музее"

Топ на сегодня

В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после выздоровления Бабкиной и Васильева
«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую этот шанс»
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую
Курс рубля продолжил расти
Курс рубля продолжил расти
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников

Еще по теме

НАТО возобновляет контакты с РФ
Грушко: НАТО не готова возобновить полноценный диалог с РФ по военной линии
Москва изучит ответ НАТО на предложения РФ по уменьшению военной опасности
Столтенберг: НАТО возобновляет контакты с Россией по военным каналам