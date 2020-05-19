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Муфтий Дагестана призвал мусульман не выходить на улицу вУраза-байрам

Муфтий Дагестана призвал мусульман не выходить на улицу вУраза-байрам
Верующим рекомендуется не выходить на улицу во время мусульманского праздника Ураза-байрам и не посещать кладбища, заявил муфтий Республики Дагестан Ахмад Абдулаев в обращении к единоверцам, которое размещено на сайте Муфтията региона.

Месяц Рамадан - время строгого поста и усиленной молитвы мусульман - начался 23 апреля. Завершится тридцатидневный пост 23 мая, а на следующий день наступит праздник разговения (Ид аль-Фитр, или Ураза-байрам). Традиционно в этот праздник совершаются массовые молитвы в мечетях.

Президент России Владимир Путин 18 мая попросил мусульман прислушаться к призывам муфтиев и отметить праздник Ураза-байрам дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться в этот день большими компаниями. Об этом он сказал во время совещания с руководством и представителями общественности Дагестана.


"Настоятельная просьба: не выходить на праздник из дома, не посещать в этом году близких, соседей, друзей для праздничного застолья. Давайте отметим этот день в своих домах, со своими семьями и добрыми пожеланиями ко всем в этом мире", - сказал Абдулаев.


Он предложил верующим снимать видеопоздравления и отправлять их друг другу.

"Также категорически не рекомендую посещать в этом году кладбища. Для наших усопших достаточно, если мы прочитаем молитвы за них - каждый у себя дома - и сделаем дуа. У Всевышнего есть ангелы, которые, если Он позволит, оповестят наших покойных о том, что мы их помним и любим", - объяснил Ахмад Абдулаев.

Муфтий также поблагодарил верующих региона за помощь, которую они оказали местной больнице.

"В этот месяц Рамазан очень многие из вас проявили активность, протянув руку помощи друг другу. Благодаря именно простому народу начала функционировать третья городская больница, ваши пожертвования позволили приобрести всё необходимое для того, чтобы можно было в ней принимать коронавирусных больных. Тысячи семей получили бесплатные ифтары на дом, необходимые продукты и медикаменты", - подытожил муфтий Республики Дагестан.


Ранее председатель Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий шейх Равиль Гайнутдин заявил, что мечети Духовного управления мусульман РФ в Москве и других регионах будут зарыты для прихожан во время Ид аль-Фитр (Ураза-байрама), предложил верующим смотреть трансляцию молитв, запастись терпением и встретить праздник дома.

# Россия
По материалам: ria.ru

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