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МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19

МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) принял решение выделить Узбекистану 375 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом, сообщил фонд.

"Исполнительный совет МВФ одобрил выделение 375 миллионов долларов США в рамках механизма быстрого кредитования и инструмента быстрого финансирования для поддержки борьбы Узбекистана с пандемией COVID-19", - говорится в заявлении фонда.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.


COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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