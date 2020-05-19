МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19

Алексей Вольцев

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) принял решение выделить Узбекистану 375 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом, сообщил фонд.

"Исполнительный совет МВФ одобрил выделение 375 миллионов долларов США в рамках механизма быстрого кредитования и инструмента быстрого финансирования для поддержки борьбы Узбекистана с пандемией COVID-19", - говорится в заявлении фонда.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.

COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.