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На Буковине без смертей: в Черновицкой области впервые за долгое время не выявлено летальных случаев от COVID-19

На Буковине без смертей: в Черновицкой области впервые за долгое время не выявлено летальных случаев от COVID-19

В отличие от предыдущих дней 18 мая в Черновицкой области в течение суток не было зафиксировано ни одного летального случая от коронавируса.

Об этом сообщили в Черновицкой ОГА.

«…В Черновицкой области впервые за долгое время не зафиксировано летальных случаев», — говорится в сообщении.

Такое событие примечательно тем, что область долгое время удерживает за собой неофициальный статус «украинского Уханя», и первой среди регионов страны преодолела печальный рубеж в 2500 инфицированных коронавирусом.

В то же время за прошедшие сутки в Черновицкой области было зафиксировано 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, у восьми человек из этого числа — пневмония.

Общая численность инфицированных в области достигал 2713 человек.

В то же время в области выздоровели еще 25 человек, они получили дважды отрицательный результат теста на COVID-19.

Всего с начала эпидемии выздоровели уже 634 человека.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на девять утра 18 мая в Украине подтверждены 18 616 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 535 случаев с летальным исходом и 5276 случаев выздоровления пациентов.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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