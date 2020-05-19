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На дороги в 2020 году будет потрачено 10% бюджета страны, – глава "Укравтодора"

На дороги в 2020 году будет потрачено 10% бюджета страны, – глава "Укравтодора"
В 2020 году на ремонт и строительство дорог потратят около 10% украинского госбюджета. Об этом рассказал глава Укравтодора Александр Кубраков.

"В этом году на дороги действительно рекордное финансирование, если посчитать все источники – это 10% бюджета страны. Основа финансирования дорог – Государственный дорожный фонд. Из него 31,5 млрд грн направляются на ремонты и строительство дорог государственного значения, 5,7 млрд – на содержание дорожной сети, 22 млрд – на дороги местного значения, ими занимаются областные госадминистрации", – пояснил он.

С января года Укравтодор также начал получать деньги под государственные гарантии. В этом году намерены привлечь 19,3 млрд грн. В конце апреля было подписано соглашение о первом транше в 5,72 млрд грн.
Еще одним источником финансирования дорожных работ должны стать 35 млрд грн, полученные Нафтогазом от Газпрома.

"В ближайшие дни должно быть принято постановление правительства, которое зафиксирует на какие именно дороги будут направлены эти деньги", – заявляет Кубраков.

Кроме того, есть финансирование от международных финансовых организаций (4,4 млрд грн) и отдельные бюджетные программы (около 2 млрд грн).

Кубраков напомнил, что за прошлый год, который считался рекордным, в эксплуатацию всего ввели 850 км дорог. А за 2-3 года с таким финансированием, по его словам, можно обновить всю сеть дорог общего пользования.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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