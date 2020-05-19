На месте будущего индустриального парка во Франции найдено древнее захоронение

Вадим Карасев

Захоронение раннего железного века было найдено возле французского города Сен-Вюльба при подготовке к строительству индустриального парка. Наибольший интерес вызывает богатое погребение женщины.

Пожилая женщина была похоронена лежа на спине с вытянутыми вдоль тела руками. Справа от головы поставили глиняный сосуд. На каждом запястье женщины были браслеты из стеклянных бусин и медных дисков. Найдены также бронзовые полусферические украшения и пряжка от ее пояса, хотя сам пояс — вероятно, кожаный — не сохранился. От деревянного гроба тоже остались лишь незначительные фрагменты, но ученые определили, что гроб был дубовым. Хотя гробница разрушилась со временем, археологи в состоянии реконструировать ее первоначальный вид: гроб с телом покойной был помещен в прямоугольной яме между пятью гладкими камнями.

Огромный могильник содержит также остатки трех круглых курганов первой половины VIII века до н. э., в центре одного из них найдено захоронение кремированных останков. Рядом расположено захоронение V века до нашей эры. Это было крытое сооружение на четыре столбах, окруженное квадратной изгородью. В середине находилась яма с двумя отдельными захоронениями кремированных останков. Ящик из твердого органического материала, скорее всего, дерева, содержал набор костей, вымытых после кремации, и браслеты из нитей медного сплава. Ящик был облицован известняковыми плитами. Второе захоронение содержит кости, фрагменты медных браслетов и железный зажим для ремня, помещенные в гибкий контейнер, возможно, в корзину.