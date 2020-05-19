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Нацпроекты «сдвинут вправо»: затраты на них сократятся на 200 млрд рублей

Нацпроекты «сдвинут вправо»: затраты на них сократятся на 200 млрд рублей

Сегодня, 19 мая, на совещании по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы президент России Владимир Путин сообщил, что некоторые планы по национальным проектам в 2020 году не будут выполнены «по целому ряду объективных причин».

«Ясно, что по целому ряду объективных обстоятельств какие-то наши программы — мы уже говорили об этом, ещё будем говорить — могут быть сдвинуты, что называется, вправо», — признал Путин.

Глава государства призвал принимать решения подобного рода только «на ясном глазу». Одновременно, по словам Путина, нужно понять, что и как делать с высвобождающимися, неиспользованными в этом году ресурсами.

«А ими нужно распорядиться очень грамотно в этих условиях, целевым образом направлять их туда, где они сегодня нужнее всего», — подчеркнул президент.

Как отмечает «Коммерсантъ», Минфин уже закончил сбор предложений по изменению расходной части федерального бюджета на 2020 год для финансирования программы поддержки экономики в условиях коронавирусной эпидемии. Всего резервы правительства на эти цели увеличатся до 646 млрд рублей. Более половины средств — 351 млрд рублей — составят отмененные и отложенные расходы министерств в этом году. Траты на нацпроекты, по данным издания, сократятся на 200 млрд рублей.

Ранее российские власти допускали корректировки программ нацпроектов на фоне пандемии коронавируса. При этом, как уточнял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, реализация национальных проектов не снимается с повестки.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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