Нацпроекты «сдвинут вправо»: затраты на них сократятся на 200 млрд рублей
Сегодня, 19 мая, на совещании по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы президент России Владимир Путин сообщил, что некоторые планы по национальным проектам в 2020 году не будут выполнены «по целому ряду объективных причин».
Глава государства призвал принимать решения подобного рода только «на ясном глазу». Одновременно, по словам Путина, нужно понять, что и как делать с высвобождающимися, неиспользованными в этом году ресурсами.
Как отмечает «Коммерсантъ», Минфин уже закончил сбор предложений по изменению расходной части федерального бюджета на 2020 год для финансирования программы поддержки экономики в условиях коронавирусной эпидемии. Всего резервы правительства на эти цели увеличатся до 646 млрд рублей. Более половины средств — 351 млрд рублей — составят отмененные и отложенные расходы министерств в этом году. Траты на нацпроекты, по данным издания, сократятся на 200 млрд рублей.
Ранее российские власти допускали корректировки программ нацпроектов на фоне пандемии коронавируса. При этом, как уточнял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, реализация национальных проектов не снимается с повестки.