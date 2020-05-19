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Названы самые перспективные россияне до 30 лет

Названы самые перспективные россияне до 30 летМарк СаневичФото: inc.hse.ru

В России назвали самых перспективных жителей страны в возрасте до 30 лет. Рейтинг «З0 до 30» ежегодно составляется журналом Forbes, он представлен в десяти категориях.

Наиболее перспективными предпринимателями издание назвало Михаила Беляндинова и Марка Саневича (BestDoctor), а также Кирилла Родина («Кухня на районе») и Игорья Коропова (Skillbox). В категории «Финансы и инвестиции» победили Анна Казакова (Тинькофф Банк), Денис Ефремов (Da Vinci Capital) и Арсений Громов (Rambler Group). Самыми многообещающими деятелями в области управления стали Дмитрий Качмар («Яндекс»), Марк Тен (Sports.ru) и Георгий Фотин (KAZ Minerals).

В категории «Социальные практики» лидерами названы Анна Ривина («Насилию.нет»), Сергей Абдурахманов («СПИД.Центр») и Иван Бакаидов (LINKa). Самыми перспективными деятелями в категории «Новых медиа» Forbes назвал стендап-комика Нурлана Сабурова, Юлию Пош и Татьяну Столяр («Антиглянец»), Константина Мефтахудинова и Юрия Сапрыкина-младшего («Страдающее Средневековье»).

В список самых перспективных музыкантов до 30 лет Forbes включил рэпера Алишера Моргенштерна и певиц Манижу Сангин и Катю Кищук. Самыми подающими надежду деятелями искусства стали художник Екатерина Муромцева, композитор Соня Белоусова и актриса Василиса Перелыгина. В категории «Мода и дизайн» победителями названы Алеся Кафельникова, Алиса Ушакова и Вероника Хан.

Самыми многообещающими спортсменами издание считает фигуристку Алену Косторную, пловца Антона Чупкова и киберспортсмена Кирилла Boombl4 Михайлова. В сфере «Наука и технологии» победили Андрей Гаража (Oncobox), Полина Шило (Высшая школа онкологии) и Виктор Кантор (МТС).

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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