Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Не долларами едиными: на Николаевщине подполковник СБУ потребовал в качестве взятки 10 тонн зерна

Не долларами едиными: на Николаевщине подполковник СБУ потребовал в качестве взятки 10 тонн зерна

Не долларами едиными: на Николаевщине подполковник СБУ потребовал в качестве взятки 10 тонн зерна

В Николаевской области подполковника Управления СБУ задержали по подозрению в вымогательстве и получении взятки. Напомним, ранее СБУ показала, как взятки делили на Галицкой таможне.

Как сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, сотрудник спецслужбы требовал от совладельца одного из местных фермерских хозяйств 2 тысячи долларов США и 10 тонн зерна. Так он оценил свои «услуги» по отказу от документирования факта выращивания предприятием сельхозкультур без продления договора аренды земельного участка.

19 мая подполковник был задержан при получении первой, долларовой части взятки.

После проведения неотложных следственных действий с участием силовиков СБУ, будет решаться вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о резонансном задержании на Одесской таможне, где прошла целая серия обысков.

145 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Мать Граймс возмутилась сексистским постом Илона Маска
Мать Граймс возмутилась сексистским постом Илона Маска
Международные эксперты оценили предложение провести голосование на выборах по почте
Международные эксперты оценили предложение провести голосование на
"Газ подорожает". Лавров о последствиях помех "Северному потоку-2" для ЕС
"Газ подорожает". Лавров о последствиях помех "Северному потоку-2"
Президент Молдавии надеется на экстрадицию бизнесмена Шора из Израиля
Президент Молдавии надеется на экстрадицию бизнесмена Шора из Израиля
Работавшая на миллионера-педофила художница рассказала о его встрече с Трампом
Работавшая на миллионера-педофила художница рассказала о его встрече
Чеченский писатель: Советский народ погиб в 1941—1945 годах
Чеченский писатель: Советский народ погиб в 1941—1945 годах
Врач объяснил вред постоянного ношения маски
Врач объяснил вред постоянного ношения маски
Минобороны России построит в Дагестане многопрофильный медицинский центр
Минобороны России построит в Дагестане многопрофильный медицинский
В Подмосковье разбился военный вертолет
В Подмосковье разбился военный вертолет
В ЕС утвердили программу на €100 млрд для поддержки занятости
В ЕС утвердили программу на €100 млрд для поддержки занятости
Отпуск после самоизоляции. Есть ли у россиян шанс на море?
Отпуск после самоизоляции. Есть ли у россиян шанс на море?
ФРС подогревает надежды инвесторов : итоги биржевой торговли 19 мая
ФРС подогревает надежды инвесторов : итоги биржевой торговли 19 мая

Топ на сегодня

В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после выздоровления Бабкиной и Васильева
«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую этот шанс»
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую
Курс рубля продолжил расти
Курс рубля продолжил расти
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников

Еще по теме

Замглавы администрации Одинцово задержан при получении взятки
СКР предъявил Белых обвинение в получении взятки
Мосгорсуд продлил арест бывшего губернатора Сахалина Хорошавина
Губернатор Кировской области обжаловал свой арест