«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после выздоровления Бабкиной и Васильева

Лидия Мартынова

Сегодня в «Модном приговоре» слушается дело под названием «Моложе выглядеть — неприлично!». Константин возмущается, что его 42-летняя избранница Ольга одевается как маленький ребенок. Смогут ли стилисты шоу угодить паре?

Истец намерен сделать все, чтобы привить своей спутнице хороший вкус, поэтому отправил ее к модным экспертам. «Когда я гуляю на детской площадке с ребенком, то просто не могу отличить, где она, а где моя дочка!» — посетовал он.

Константин хочет видеть рядом с собой леди, а не школьницу из 90-х. Кроме того, у мужчины много солидных друзей, он хотел бы представить им свою любимую женщину, но никак не видит это возможным. «Я протестую! Маленькая собачка до старости щенок. Я всегда так буду выглядеть!» — заявила в ответ Ольга, которая не горит желанием расставаться с нынешним образом.

Этот выпуск программы Первого канала примечателен и тем, что в него вернулись Надежда Бабкина и Александра Васильев, переболевшие коронавирусом.

«Социальная дистанция хорошему настроению не помеха! Съемки новых выпусков программы «Модный приговор» продолжаются!» — сообщила накануне историк моды.





Что касается Надежды Георгиевны, то она, по мнению поклонников, выглядит потрясающе. Многие из них удивляются, как она сумела так быстро восстановиться после тяжело протекающего недуга.

«Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания. Также я хочу поблагодарить весь средний и младший медицинский персонал за отзывчивость, внимание и теплоту. Сейчас, находясь уже дома, в родных стенах, а не в больничной палате, я хочу выразить искреннюю благодарность и признательность моей семье, всем друзьям, коллегам-артистам, и, конечно, всему коллективу Московского Государственного театра «Русская песня» за любовь и заботу, которые я чувствовала и чувствую каждый день», — делилась 70-летняя артистка после выписки.

Фото: пресс-служба Первого канала, кадры из шоу «Модный Приговор»/Первый канал, Legion-Media