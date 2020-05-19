Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ношение масок в России назвали новой культурой

Ношение масок в России назвали новой культуройФото: globallookpress.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал ношение масок во время распространения эпидемии коронавируса новой культурой. Об этом глава региона сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Это новая культура или субкультура, не знаю, как правильно назвать, но это имеет значение», — сказал губернатор. Он также добавил, что сам постоянно носит маску на работе, и несмотря на то что к ней нужно привыкнуть, такое средство индивидуальной защиты позволяет не дотрагиваться руками до лица.

Ранее в ВОЗ заявили, что использованные одноразовые медицинские маски следует утилизировать как бытовые отходы. По словам экспертов, они представляют опасность только непосредственно после снятия.

С 12 мая в области обязательно ношение масок в общественных местах и на транспорте. Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая: в регионе по-прежнему не работают бары, рестораны, салоны красоты и парикмахерские. Однако к работе разрешено вернуться промышленным предприятиям и торговым центрам, специализирующимся на продаже товаров для дачи и строительства.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в России зафиксировано более 290 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, свыше 2,7 тысячи человек умерли, а более 70 тысяч выздоровели и были выписаны из медучреждений.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Героя мема «Не возвращайся никогда» нашли в США 20 лет спустя
Героя мема «Не возвращайся никогда» нашли в США 20 лет спустя
CША вместо предложений по борьбе ищут виновного в COVID, заявили в ВОЗ
CША вместо предложений по борьбе ищут виновного в COVID, заявили в ВОЗ
Ношение масок в России назвали новой культурой
Ношение масок в России назвали новой культурой
Что смотреть онлайн 19 мая. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 19 мая. Расписание трансляций
Актриса Татьяна Васильева сбежала из больницы после теста на коронавирус
Актриса Татьяна Васильева сбежала из больницы после теста на
Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
Трамп раскрыл личный способ защиты от коронавируса
Трамп раскрыл личный способ защиты от коронавируса
Врач раскрыл распространенные ошибки при использовании антисептика
Врач раскрыл распространенные ошибки при использовании антисептика
У шести депутатов Госдумы подтверждён коронавирус
У шести депутатов Госдумы подтверждён коронавирус
Умаров: Кадыров не хочет увольнять медиков, но они провокаторы
Умаров: Кадыров не хочет увольнять медиков, но они провокаторы
В Минтруда предсказали увеличение числа безработных в полтора раза
В Минтруда предсказали увеличение числа безработных в полтора раза
"Молодежка ОНФ" оказывает помощь врачам и медицинскому персоналу в регионах
"Молодежка ОНФ" оказывает помощь врачам и медицинскому персоналу в

Топ на сегодня

К 75-летию Победы: «прибалтийский» вклад в разгром нацистской Германии
К 75-летию Победы: «прибалтийский» вклад в разгром нацистской Германии
Италия решила рискнуть: Конте пожаловался на отсутствие выбора
Италия решила рискнуть: Конте пожаловался на отсутствие выбора
Врач назвал первых кандидатов на вакцинацию от COVID-19
Врач назвал первых кандидатов на вакцинацию от COVID-19
Воздух в восьми российских городах стал чище в период самоизоляции
Воздух в восьми российских городах стал чище в период самоизоляции
ЛНР: За два дня украинцы написали полмиллиона жалоб на бесчинства ВСУ
ЛНР: За два дня украинцы написали полмиллиона жалоб на бесчинства ВСУ

Еще по теме

Нарушителей масочного режима в Подмосковье начнут штрафовать с 12 мая
В Подмосковье начнут штрафовать на тысячи рублей за отсутствие масок
Московские власти разъяснили, в каких случаях не будут штрафовать за отсутствие масок и перчаток
Жителям Подмосковья раздали маски на остановках и в автобусах