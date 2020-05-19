Ношение масок в России назвали новой культурой

Вадим Карасев

Фото: globallookpress.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал ношение масок во время распространения эпидемии коронавируса новой культурой. Об этом глава региона сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Это новая культура или субкультура, не знаю, как правильно назвать, но это имеет значение», — сказал губернатор. Он также добавил, что сам постоянно носит маску на работе, и несмотря на то что к ней нужно привыкнуть, такое средство индивидуальной защиты позволяет не дотрагиваться руками до лица.

Ранее в ВОЗ заявили, что использованные одноразовые медицинские маски следует утилизировать как бытовые отходы. По словам экспертов, они представляют опасность только непосредственно после снятия.

С 12 мая в области обязательно ношение масок в общественных местах и на транспорте. Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая: в регионе по-прежнему не работают бары, рестораны, салоны красоты и парикмахерские. Однако к работе разрешено вернуться промышленным предприятиям и торговым центрам, специализирующимся на продаже товаров для дачи и строительства.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в России зафиксировано более 290 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, свыше 2,7 тысячи человек умерли, а более 70 тысяч выздоровели и были выписаны из медучреждений.