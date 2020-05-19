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Новые штрафы за нарушение масочного режима озвучили в Ростове

Новые штрафы за нарушение масочного режима озвучили в Ростове

Большими штрафами, до 30 тысяч рублей, грозит жителям Ростова и Ростовской области, прогулка в общественных местах без маски.

Как сообщил начальник Управления информационной политикой Сергей Тюрин, штрафы от 1000 до 30000 рублей грозят гражданам, находящимся в общественных местах без маски.
Согласно постановлению правительства под номером 27 от 5 апреля 2020 года, ношение лицевых масок обязательно в общественных местах и местах большого скопления людей. За несоблюдение данного указа предусматриваются штрафные санкции, сообщает Ростов газета.

Напомним, что Ростов-на-Дону имеет самые низкие показатели по соблюдению масочного режима в области. На нарушителей уже составлено более девяти тысяч протоколов.

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По материалам: u-f.ru

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