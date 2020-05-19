Новый дом — новые правила: как устроить переезд и справить новоселье

Вадим Карасев

Переезд всегда волнителен, и для того, чтобы жизнь на новом месте сложилась удачно, стоит прислушаться к мудрости предков. Они точно знали все правила, которые помогут привлечь счастье и процветание.

В прежние времена новоселье сопровождали множеством ритуалов, которые позволяли не только прижиться на новом месте, но и подготовить прежнее жилье для приема новых хозяев. Еще до момента переезда старый дом готовили, благодарили за счастье, а также забирали с собой домовых. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с интересными обрядами, чтобы использовать их для собственного переезда, чтобы он, как и новоселье, прошел успешно.

Правила переезда

Перед тем, как освободить прежнее жилье, обязательно проводят несколько прощальных обрядов, чтобы очистить дом или квартиру от своей энергетики и сделать его пригодным для проживания следующей семьи. Эти обряды проводят для того, чтобы новые хозяева спокойно чувствовали себя на новом месте, а также ненароком не навредили прежним жильцам.

Первое правило — оставлять прежнее жилье в полном порядке. Квартиру или дом тщательно убирают и вывозят оттуда все ненужные вещи. Для того, чтобы в новом жилье энергетика стала благоприятной, в него не перевозят ничего сломанного, рваного и того, что захламит новое помещение. Чистая квартира — залог счастья и процветания.

Мебель и иные предметы интерьера, которые достанутся новым владельцам, также приводят в порядок. Под кроватями, диванами и шкафами не должны оставаться старые вещи, а сантехника должна исправно работать.

Непосредственно перед переездом в прежние времена обязательно устраивали прощальный обед или ужин. На нем обязательно подавали пирог со сладкой начинкой, если жизнь в старом доме была счастливой. Соленую начинку готовили, если были проблемы. Угощение съедали без остатка, чтобы в новом жилище не лить слез и жить счастливо.

Переезжая, стоит пригласить с собой домового. Для этого нужно оставить ему веник, который затем следует забрать на новую жилплощадь. Такой ритуал помогает хранителю дома перебраться вслед за хозяевами и не остаться там, куда придут жить незнакомые люди.





Как справить новоселье

Первой в новое жилье запускают кошку, чтобы та прогнала нечистую силу из необжитого помещения. Если домашнего любимца нет, его можно позаимствовать у знакомых. Вслед животному можно бросить монетку для богатства.

В новом доме также размещают прихваченный с прежнего места жительства веник, приглашая домового обжить помещение. Домовенку оставляют угощения и просят помощи в защите семьи и ее процветании.

В новом доме помогут обжиться и благовония. Они способны прогнать отрицательную энергетику. Для этих целей подойдут не только ароматические палочки, но и веточка обыкновенной полыни или можжевельника.

Новое жилье обязательно убирают, тщательно вымывают полы. Во время уборки настраиваются на позитив, мысленно проговаривая, что в новом доме обязательно будет счастливая жизнь, а все беды и невзгоды растворятся и уйдут вместе с грязной водой.

По примете лучшим днем для переезда будет суббота, точнее субботнее утро, особенно если моросит дождь.

Правило переезда гласит: счастлив будет тот, кто на новом месте спит на новом: это может быть новое одеяло, постельное белье или подушка. Чем больше на новом месте новых вещей, тем счастливее будет жизнь.

В новом жилище ничто не должно скрипеть: петли смазывают, окна и двери промывают, мебель протирают. Немаловажное значение играет и вода: она не должна сочиться из кранов и труб. В том случае, если замечены неполадки, их стоит сразу же устранить, чтобы счастье и материальное благополучие не утекали из дома.

Переезд в новое жилье — всегда праздник, и устроить его нужно с размахом. Приглашенных гостей благодарят, мысленно приговаривая:

«Возвращайся сторицей каждое пожелание, даже вслух не произнесенное».

Эта простая фраза не даст завистникам и недоброжелателям оставить свой темный вклад.