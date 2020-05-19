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Новый клип Little Big вошел в топ-5 международного чарта YouTube

Новый клип Little Big вошел в топ-5 международного чарта YouTubeСкриншот: Little Big на YouTube

Клип российской группы Little Big, которая должна была представлять страну на конкурсе «Евровидение» в 2020 году, занял четвертое место в международном чарте International YouTube Weekly Chart, уступив лишь американским рэперам 6ix9ine и Future, а также певице Ариане Гранде.

К настоящему времени клип российских музыкантов на песню Hypnodancer набрал 34,5 миллиона просмотров. В пятерке лучших клипов, по версии чарта, следом за Little Big идет индийский рэпер Badshah. Несколько дней назад в своих соцсетях артисты сообщили, что их видео попало в тренды Youtube 26 стран мира.

Ранее сообщалось, что известный в сети как Пухляш из клипа Little Big на песню Uno Дмитрий Красилов попал в рейтинг Forbes среди самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет. 25-летний танцор из города Заринск оказался на втором месте в списке в категории «Искусство», набрав 12,1 процента голосов.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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