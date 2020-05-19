Обманули украинцев на 2 миллиона: в Киеве разоблачили фальшивых "продавцов" защитных масок

Влада Некрасова

В связи с тем, что даже в условиях смягчения карантина многие украинцы вынуждены носить защитные маски, этим фактом стремятся воспользоваться нечистые на руку «дельцы».

Так, на днях сотрудники киберполиции в Киеве разоблачили группу мошенников, которые под предлогом продажи средств индивидуальной защиты обманывали граждан, говорится в сообщении Национальной полиции.

К преступной деятельности, как установила Киберполиция, причастны четыре человека.

Схема из действий была следующей: мошенники размещали информацию о продаже медицинских масок на разных веб-сервисах объявлений. После получения полной предоплаты они прекращали общение с клиентом. Убытки, причиненные гражданам, составляют более 2 миллионов гривен.

Правоохранители провели обыски по месту жительства участников преступной группы, изъяты банковские карточки, мобильные телефоны и флэш накопитель.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сотрудники киберполиции разоблачили сеть мошенников, участники которой обманули около 1000 человек, сумма ущерба при этом составила более 3,5 миллиона гривен. Задержанные размещали тысячи объявлений о продаже термометров, медицинских масок, антисептиков и других предметов противоэпидемической защиты.