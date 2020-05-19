Обвинения генпрокурора США в адрес Apple вызвали у Москвы «улыбку»
Масштаб антироссийских обвинений достиг в США очередной фазы, в рамках которой Вашингтон «начал поднимать руку» и на американские компании. Так директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских отреагировал на заявления генпрокурора США о сотрудничестве компании Apple с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам дипломата, такие обвинения вызывают «снисходительную улыбку».
Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что корпорация Apple не желает помогать американским правоохранительным, но сотрудничает с Россией и Китаем. Барр добавил, что у компании, отказывающейся сотрудничать «со странами, где есть верховенство права, которые уважают приватность и гражданские свободы», нет оправданий.
По словам генпрокурора, политика Аpple по защите персональных данных, в том числе от спецслужб, угрожает национальной безопасности США.