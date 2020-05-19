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Обвинения генпрокурора США в адрес Apple вызвали у Москвы «улыбку»

Обвинения генпрокурора США в адрес Apple вызвали у Москвы «улыбку»

Масштаб антироссийских обвинений достиг в США очередной фазы, в рамках которой Вашингтон «начал поднимать руку» и на американские компании. Так директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских отреагировал на заявления генпрокурора США о сотрудничестве компании Apple с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам дипломата, такие обвинения вызывают «снисходительную улыбку».

«Масштаб антироссийских обвинений достиг в США очередной фазы, а именно: бей своих, чтобы чужие боялись. Мы уже на всех уровнях, и министр иностранных дел, и его заместители, и эксперты, неоднократно предлагали США сесть за стол переговоров и прояснить все взаимные претензии и выработать алгоритм конструктивного разбора всех ситуаций. Однако пока США до этого не „созрели“. Но зато „созрели“ до того, что даже на своих бизнесменов в киберсфере начинают поднимать руку, что, на мой взгляд, говорит о том, то что-то не ладится в США и в том, как они управляются», — сказал Андрей Крутских.

Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что корпорация Apple не желает помогать американским правоохранительным, но сотрудничает с Россией и Китаем. Барр добавил, что у компании, отказывающейся сотрудничать «со странами, где есть верховенство права, которые уважают приватность и гражданские свободы», нет оправданий.

По словам генпрокурора, политика Аpple по защите персональных данных, в том числе от спецслужб, угрожает национальной безопасности США.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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