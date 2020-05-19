Официально: первая Mafia получит ремейк — он выйдет 28 августа

Влада Некрасова

2K Games официально представила трилогию Mafia, объявив о масштабном ремейке первой части.Важно знать, что игру создают с нуля, а историю планируют расширить через новые диалоги, катсцены, геймплейные сегменты и другие нововведения. Проект использует обновлённую версию движка Mafia III.Визуально это будет самая впечатляющая часть серии к сегодняшнему дню. Свежих роликов к анонсу, правда, не подготовили.Релиз ремейка состоится уже 28 августа на PS4, Xbox One и РС, а стоимость составит «всего» 40 долларов. Доступ к нему можно получить и при покупке трилогии Mafia, которая выйдет сегодня — в неё, помимо прочего, входит ремастер Mafia II и полное издание Mafia III.К слову, ремейк покажут 6 июня на PC Gaming Show.Обладатели оригинальной Mafia II в Steam получат ремастер бесплатно, а покупателей Mafia III на PS4, Xbox One и РС обновят до полного издания. Похоже, все сюжетные DLC третьей части подарят всем игрокам.Обладатели какой-то части серии смогут получить скидку на трилогию Mafia — она активируется в меню игры, которая приобретена у пользователя.