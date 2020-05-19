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Официально: первая Mafia получит ремейк — он выйдет 28 августа

Официально: первая Mafia получит ремейк — он выйдет 28 августа
2K Games официально представила трилогию Mafia, объявив о масштабном ремейке первой части.
Важно знать, что игру создают с нуля, а историю планируют расширить через новые диалоги, катсцены, геймплейные сегменты и другие нововведения. Проект использует обновлённую версию движка Mafia III.

Визуально это будет самая впечатляющая часть серии к сегодняшнему дню. Свежих роликов к анонсу, правда, не подготовили.

Релиз ремейка состоится уже 28 августа на PS4, Xbox One и РС, а стоимость составит «всего» 40 долларов. Доступ к нему можно получить и при покупке трилогии Mafia, которая выйдет сегодня — в неё, помимо прочего, входит ремастер Mafia II и полное издание Mafia III.
К слову, ремейк покажут 6 июня на PC Gaming Show.

Обладатели оригинальной Mafia II в Steam получат ремастер бесплатно, а покупателей Mafia III на PS4, Xbox One и РС обновят до полного издания. Похоже, все сюжетные DLC третьей части подарят всем игрокам.

Обладатели какой-то части серии смогут получить скидку на трилогию Mafia — она активируется в меню игры, которая приобретена у пользователя.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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