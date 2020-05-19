Отпуск после самоизоляции. Есть ли у россиян шанс на море?
Когда ждать открытия границ? Что делать с заранее приобретёнными путёвками? Кто будет возвращать деньги? Сколько будут стоить туры и гостиницы? И стоит ли рассчитывать на Крым и Сочи в этом году? На вопросы радио Sputnik отвечает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
01:20 Меры поддержки (для туристической отрасли – ред.) недостаточны. После последнего выступления президента стало понятно, что декларированные меры поддержки сверху вниз спускаются в видоизмененном виде либо не доходят до низа вообще. И это касается туристических компаний и вообще туристической индустрии.
Краснодарском крае, но и в Ставропольском. Я так понимаю, что через какое-то время Крым тоже подтянется, хотя бы на уровне санаториев. Понятно, что будет "этапность" открытия, но наши курорты, наши санатории этот сезон отработают.
23:23 Мы ожидаем, что цена будет сопоставима с прошлым годом, а в идеале, чтобы она была чуть ниже.