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Отпуск после самоизоляции. Есть ли у россиян шанс на море?

Отпуск после самоизоляции. Есть ли у россиян шанс на море?
© РИА Новости / Виталий ТимкивОбщемировая самоизоляция и ограничения на международные перелеты сильно подкосили туристическую отрасль. Несмотря на пандемию, некоторые страны, как Турция или Греция, не готовы полностью отказываться от туристического сезона. Но готова ли Россия выпускать своих граждан на курорты, учитывая, что коронавирус был завезён именно из других стран?

Когда ждать открытия границ? Что делать с заранее приобретёнными путёвками? Кто будет возвращать деньги? Сколько будут стоить туры и гостиницы? И стоит ли рассчитывать на Крым и Сочи в этом году? На вопросы радио Sputnik отвечает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

01:20 Меры поддержки (для туристической отрасли – ред.) недостаточны. После последнего выступления президента стало понятно, что декларированные меры поддержки сверху вниз спускаются в видоизмененном виде либо не доходят до низа вообще. И это касается туристических компаний и вообще туристической индустрии.


Краснодарском крае, но и в Ставропольском. Я так понимаю, что через какое-то время Крым тоже подтянется, хотя бы на уровне санаториев. Понятно, что будет "этапность" открытия, но наши курорты, наши санатории этот сезон отработают.

23:23 Мы ожидаем, что цена будет сопоставима с прошлым годом, а в идеале, чтобы она была чуть ниже.

# Россия
По материалам: ria.ru

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