Пандемия COVID-19 продолжает набирать обороты

Вадим Карасев

Число заболевших COVID-19 в мире растёт с каждым днём. На данный момент эта цифра составляет 4 527 815 человек, сообщает "Московский Комсомолец".

Коронавирусная инфекция нового типа захватывает всё новые страны и континенты. Ежедневно в мире фиксируется огромное число заболевших. Так, за минувшие сутки вирус подхватили 96 334 человек. Медики называют это своеобразным рекордом нынешней пандемии.

Следует отметить, что лидером по числу заразившихся по-прежнему являются Соединённые Штаты. Там диагноз COVID-19 поставили 1 527 951 пациенту. Смертность от коронавируса в США составляет 6%. На втором месте находится Россия - зафиксировано 290 678 случаев нового коронавируса. Уровень смертности в РФ значительно ниже, чем в Штатах. Он составляет всего 0,9%.

На третьем месте – Испания, где COVID-19 заболели 277 719 человек. В этой стране смертность от вируса является самой высокой и достигает 10%.

Напомним, впервые опасное заболевание было зафиксировано в Китае в конце 2019 года. Вирус быстро выбрался за пределы Поднебесной и распространился по всему миру.

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