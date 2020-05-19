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Парикмахер заразила коронавирусом десятки россиян во время работы

Парикмахер заразила коронавирусом десятки россиян во время работыФото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Жительница Белгородской области продолжила работать парикмахером во время режима самоизоляции и заразила коронавирусом более 20 клиентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Причиной заражения власти назвали «семейно-бытовой контакт». Положительный анализ на инфекцию получили 23 человека из семи семей, с членами которых контактировала женщина. Заболевание у них протекает бессимптомно, они находятся дома под медицинским наблюдением. Еще 25 россиян получили отрицательный результат на вирус и должны провести две недели из-за контакта с инфицированной.

По данным на 19 мая, в области насчитывается 1361 зараженных. 12 из них скончались, еще 374 поправились. Всего в России 300 тысяч инфицированных.

Ранее россияне признались, что во время самоизоляции чаще всего пользуются услугами курьеров, парикмахеров, мастеров по маникюру, психологов и репетиторов.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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