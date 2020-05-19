Пляжный сезон в Украине будет: Минздрав дал рекомендации

Алексей Вольцев

Пляжный сезон в Украине в текущем году будет, несмотря на карантин и пандемию коронавируса. Об этом сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко на брифинге.«В этом сезоне мы сможем купаться. Мы провели определенные консультации с Институтом эпидемиологии и инфекционных заболеваний НАМН и специалисты подтвердили, что морская соль совместно с ультрафиолетовыми лучами уничтожает возбудитель коронавирусной инфекции, поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон в Украине», — пояснил он.По словам Ляшко, речной пляжный сезон также будет открыт. Главный санврач пояснил, что в пресной воде возбудитель может выживать, но в реках с проточной водой инфицироваться довольно сложно. Это может быть только при близком контакте.Ляшко также дал ряд рекомендаций для пляжного отдыха в условиях карантина и пандемии коронавируса:людям из группы риска (старше 60 лет и с хроническими заболеваниями) посещать пляж не рекомендуется;остальным отдыхающим необходимо придерживаться социальной дистанции в два метра;соблюдать правила личной гигиены;По состоянию на 18 мая в Украине зафиксировали 18 616 случаев коронавируса, 535 человек умерли, 5276 пациентов выздоровели.персонал пляжа должен носить маски.