Пляжный сезон в Украине будет: Минздрав дал рекомендации
Сегодня, 08:28 Алексей Вольцев
Пляжный сезон в Украине в текущем году будет, несмотря на карантин и пандемию коронавируса. Об этом сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко на брифинге.
«В этом сезоне мы сможем купаться. Мы провели определенные консультации с Институтом эпидемиологии и инфекционных заболеваний НАМН и специалисты подтвердили, что морская соль совместно с ультрафиолетовыми лучами уничтожает возбудитель коронавирусной инфекции, поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон в Украине», — пояснил он.
По словам Ляшко, речной пляжный сезон также будет открыт. Главный санврач пояснил, что в пресной воде возбудитель может выживать, но в реках с проточной водой инфицироваться довольно сложно. Это может быть только при близком контакте.
Ляшко также дал ряд рекомендаций для пляжного отдыха в условиях карантина и пандемии коронавируса:
людям из группы риска (старше 60 лет и с хроническими заболеваниями) посещать пляж не рекомендуется;
остальным отдыхающим необходимо придерживаться социальной дистанции в два метра;
соблюдать правила личной гигиены;
По состоянию на 18 мая в Украине зафиксировали 18 616 случаев коронавируса, 535 человек умерли, 5276 пациентов выздоровели.
персонал пляжа должен носить маски.
По материалам: gogetnews.info