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Подвозил боеприпасы: на Донбассе прицельным огнем уничтожен грузовик оккупантов (видео)

Подвозил боеприпасы: на Донбассе прицельным огнем уничтожен грузовик оккупантов (видео)

На Донбассе бойцы 54-й ОМБр, ранее показавшие видео ликвидации позиции боевиков из батальона «Восток», уничтожили грузовик, подвозивший боеприпасы на позиции российско-оккупационных войск.

«Любители „русского мира“ опять стали часто обстреливать как передовые, так и тыловые позиции украинских военных. Было понятно, что у них появились боеприпасы. Но кто и как их подвозит — не понятно. За дело взялись разведчики», — сообщают в боевой группе К-2.

Украинские военные при помощи БПЛА и других средств разведки обнаружили позиции и грузовой военный автомобиль «УРАЛ», подвозивший боеприпасы.

«В один из весенних дней, когда противник начал обстрел наших позиций, полетела „ответочка“ из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бойцы 93-й бригады «Холодный Яр» сбили беспилотный летательный аппарат боевиков, оснащенный механизмом сброса самодельной взрывчатки.

92 Сделайте "ФАКТЫ"
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# Украина
По материалам: fakty.ua

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