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Познер оценил теорию об искусственном происхождении коронавируса

Познер оценил теорию об искусственном происхождении коронавирусаВладимир ПознерФото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Журналист Владимир Познер заявил, что теория об искусственном происхождении коронавируса несостоятельна, так как человечество пока не умеет создавать вирусы. Свою оценку такой точке зрения он дал в ответе на вопрос зрителя его телепередачи на сайте «Познер Online».

«Я совершенно уверен в его естественном происхождении», — подчеркнул ведущий. По словам Познера, так он считает по причине того, что люди еще не научились делать вирусы.

Он пояснил, что человечество научилось создавать биологическое оружие на основе существующих вирусов и микробов, однако дальше этого, по мнению ведущего, оно пока не продвинулось. «Мы еще не достигли этих высот. Создавать новые пока не умеем. К счастью», — заключил журналист.

Ранее Познер рассказал, что испытал отвращение от просмотра авторской программы Никиты Михалкова, посвященной коронавирусу. В ней режиссер заподозрил основателя Microsoft Билла Гейтса в намерении использовать коронавирус для чипирования человечества.

Генеральная прокуратура России 6 мая сообщала о том, что находила сообщения в интернете об искусственной природе коронавируса. Эту информацию ведомство признвало недостоверной и обращалось к Роскомнадзору для блокировки подобного контента в сети.

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По материалам: lenta.ru

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