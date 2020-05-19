Познер оценил теорию об искусственном происхождении коронавируса
Журналист Владимир Познер заявил, что теория об искусственном происхождении коронавируса несостоятельна, так как человечество пока не умеет создавать вирусы. Свою оценку такой точке зрения он дал в ответе на вопрос зрителя его телепередачи на сайте «Познер Online».
«Я совершенно уверен в его естественном происхождении», — подчеркнул ведущий. По словам Познера, так он считает по причине того, что люди еще не научились делать вирусы.
Он пояснил, что человечество научилось создавать биологическое оружие на основе существующих вирусов и микробов, однако дальше этого, по мнению ведущего, оно пока не продвинулось. «Мы еще не достигли этих высот. Создавать новые пока не умеем. К счастью», — заключил журналист.
Ранее Познер рассказал, что испытал отвращение от просмотра авторской программы Никиты Михалкова, посвященной коронавирусу. В ней режиссер заподозрил основателя Microsoft Билла Гейтса в намерении использовать коронавирус для чипирования человечества.
Генеральная прокуратура России 6 мая сообщала о том, что находила сообщения в интернете об искусственной природе коронавируса. Эту информацию ведомство признвало недостоверной и обращалось к Роскомнадзору для блокировки подобного контента в сети.