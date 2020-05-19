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Правозащитник заявил об “атаке” на русский язык и культуру в Казахстане

Правозащитник заявил об “атаке” на русский язык и культуру в Казахстане

В Казахстане стартовала самая настоящая русофобская кампания, уверен казахстанский русофил и правозащитник Ермек Тайчибеков. Он поясняет, что в стране идет “атака” не только на русский язык, но и на русскую культуру и на самих русских.

Эксперт отмечает, что их заставляют отказаться от своего языка и культуры, невзирая на то, что именно русский язык является привычным для абсолютного большинства. Как сообщает “Царьград”, в Казахстане активно идет процесс, направленный на лишение русского языка его нынешнего статуса - “языка межнационального общения". Что, между прочим, закреплено в Конституции государства. Примечательно, что Однако в пользу “патриотической инновации” собраны уже сотни тысяч подписей. Русофобы данной петицией пытаются добиться того, чтобы русский язык в Казахстане был признан иностранным, считает Тайчибеков.

Эксперт полагает, что за петициями стоит само государство с вполне прагматичной целью - снижением поступления через официальный документооборот просьб и жалоб на коррупцию и беспредел. Ведь документы то придется подавать на казахском языке, который станет единственным государственным, а не на русском, как сейчас.

Он пояснил, что на русском пишут умные, грамотные граждане. А вот казахским языком владеют, преимущественно, сельские жители. Последние ввиду своего менталитета, не имеют привычки жаловаться куда-либо. Их устраивают традиции, которые, по сути, являются коррупционными, а властям это весьма удобно, заключил Тайчибеков.

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По материалам: u-f.ru

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