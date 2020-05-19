Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе

Вадим Карасев

Полина ГагаринаФото: @gagara1987

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова. Об этом сообщает издание «360».

Собеседник ресурса заверил, что, если певица захочет сделать заявление, «она обязательно опубликует его в своих аккаунтах в том виде, в котором информация будет передана без искажений». «На данный момент это все, что я могу сообщить», — резюмировал он.

В то же время 42-летний Исхаков заявил, что не в курсе расставания. Ранее в разговоре с изданием Super он не стал опровергать информацию о том, что они с женой расстались, однако пояснил, что официального расторжения брака у них пока не было.

18 мая появилась информация, что 33-летняя исполнительница перестала жить с супругом-фотографом несколько месяцев назад. Отмечалось, что несмотря на решение о расставании, пара еще не начала оформлять развод.

Пара поженилась шесть лет назад. В 2017 году у них родилась дочь Мия. У певицы также есть сын Андрей от первого мужа Петра Кислова, за которым она была замужем с 2007 по 2010 год.