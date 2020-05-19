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Представлен план выхода столицы Кубани из карантина

Представлен план выхода столицы Кубани из карантина

С 23 мая жителей Краснодара ждут некоторые послабления в карантинном режиме из-за пандемии COVID-19.

Как сообщил мэр столицы Кубани Евгений Первышов, ограничения будут отменяться в три этапа.

Через четыре дня краснодарцам станут доступны уличные прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Кроме того, возобновится работа торговых точек с товарами непродовольственного назначения, при условии, что их площадь не превышает четырехсот квадратных метров. Заработают некоторые организации, оказывающие услуги населению.

Второй этап предусматривает возобновление работы больших торговых центров при условии контроля над количеством посетителей. Отдельные общеобразовательные учреждения также начнут свою работу.

Возобновление работы всех предприятий общепита, сферы услуг и образования предусмотрено на третьем этапе, сообщает "Анапское Черноморье".

Переходный период к нормальной жизни столицы Кубани предусматривает соблюдение санитарно-эпидемиологических мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса в регионе.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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