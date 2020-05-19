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Прирост новых случаев COVID-19 в Марокко упал до минимума с конца марта

Прирост новых случаев COVID-19 в Марокко упал до минимума с конца марта
Министерство здравоохранения Марокко сообщило во вторник о 20 новых случаях заражения COVID-19 за сутки, что является самым низким показателем за почти двухмесячный период с 23 марта.

Согласно данным, опубликованным на сайте министерства здравоохранения королевства, общее число подтвержденных случаев заражения составляет 6972. За сутки выздоровели 132 человека, скончался один пациент. Общее число случаев выздоровления возросло тем самым до 3890 человек, скончались 193 человека.

# В мире
По материалам: ria.ru

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