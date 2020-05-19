"Притащил из Киева какую-то молодуху": Королёва вспомнила, как Пугачева ревновала ее к Игорю Николаеву

Вадим Карасев

46-летняя Наташа Королёва рассказала о своих взаимоотношениях с Аллой Пугачевой. Как выяснилось, изначально Примадонна ревновала ее к Игорю Николаеву, сообщает "Комсомольская правда".

В эфире шоу "Привет, Андрей!" Наташа Королева поделилась воспоминаниями своего знакомства с московским шоу-бизнесом. Как оказалось, Алла Пугачева в свое время с недоверием отнеслась к юной певице.

Примадонна общалась с ней поначалу довольно холодно, ведь Игорь Николаев был ее любимым композитором, и к появлению молодой и симпатичной конкурентки звезда отнеслась ревностно.



"У нее к Игорю особенное отношение, она называет его сыночком. А тут он потерял голову, притащил из Киева какую-то молодуху. Она, как настоящая мама, защищала его", - рассказала Королёва.



Работавшая еще на советском телевидении Марта Могилевская ранее откровенно рассказала об истории знакомства Игоря Николаева и Наташи Королевой. Вместе с композитором Марта Могилевская в конце 80-х думала о создании нового девичьего проекта. Услышав фонограмму юной Наташи Королевой, Марта решила пригласить девушку в Москву.



Мы нашли ее в Киеве, и она приехала со своей маман в Москву. И вот заходит в дверь такая юная, пышущая здоровьем 15-летняя дивчина, жирненькая, щечки, как у жабки, ножки волосатенькие... Игорь, как увидел ее, отвел меня в сторону: "Ты издеваешься надо мной?"





Тем не менее Могилевская убедила Игоря Николаева "попробовать" Наташу Королеву. Услышав вокал девушки, артист призадумался. Вскоре Игорь Николаев стал записывать с юной Наташей Королевой песни, тогда как Могилевская работала над имиджем.

Наташа похудела, преобразилась. Игорь придумал ей вместо фамилии Порывай псевдоним – Королева. Примерно через год где-то там уже на совместных гастролях у них начались отношения.

Как писал NEWSTES, ранее голый Тарзан в день своего 50-летия "занялся сексом" на сцене на глазах у Королевой.