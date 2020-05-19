"Притащил из Киева какую-то молодуху": Королёва вспомнила, как Пугачева ревновала ее к Игорю Николаеву
46-летняя Наташа Королёва рассказала о своих взаимоотношениях с Аллой Пугачевой. Как выяснилось, изначально Примадонна ревновала ее к Игорю Николаеву, сообщает "Комсомольская правда".
В эфире шоу "Привет, Андрей!" Наташа Королева поделилась воспоминаниями своего знакомства с московским шоу-бизнесом. Как оказалось, Алла Пугачева в свое время с недоверием отнеслась к юной певице.
Примадонна общалась с ней поначалу довольно холодно, ведь Игорь Николаев был ее любимым композитором, и к появлению молодой и симпатичной конкурентки звезда отнеслась ревностно.
"У нее к Игорю особенное отношение, она называет его сыночком. А тут он потерял голову, притащил из Киева какую-то молодуху. Она, как настоящая мама, защищала его", - рассказала Королёва.
Работавшая еще на советском телевидении Марта Могилевская ранее откровенно рассказала об истории знакомства Игоря Николаева и Наташи Королевой. Вместе с композитором Марта Могилевская в конце 80-х думала о создании нового девичьего проекта. Услышав фонограмму юной Наташи Королевой, Марта решила пригласить девушку в Москву.
Тем не менее Могилевская убедила Игоря Николаева "попробовать" Наташу Королеву. Услышав вокал девушки, артист призадумался. Вскоре Игорь Николаев стал записывать с юной Наташей Королевой песни, тогда как Могилевская работала над имиджем.
Как писал NEWSTES, ранее голый Тарзан в день своего 50-летия "занялся сексом" на сцене на глазах у Королевой.