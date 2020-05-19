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Просадка экономики может оказаться меньше ожиданий, считает Решетников

Просадка экономики может оказаться меньше ожиданий, считает Решетников
Просадка российской экономики по итогам 2020 года может оказаться меньше, чем предполагалось, но выход на восстановительную траекторию потребует времени, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

Согласно среднесрочному прогнозу Банка России, спад ВВП России в 2020 году может составить 4-6%. Свой прогноз Минэкономразвития по ситуации в экономике России в текущем году не представляло. В начале апреля Минэкономразвития предложило перенести разработку прогноза на более поздний срок в текущих условиях, позднее министерство обещало подготовить прогноз к концу мая.

# Россия
По материалам: ria.ru

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