Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Путешественница, продающая вина: что известно о новой жене Андрея Макаревича

Путешественница, продающая вина: что известно о новой жене Андрея Макаревича

Путешественница, продающая вина: что известно о новой жене Андрея Макаревича
Андрей Макаревич тщательно скрывает личную жизнь, но информация о его избраннице все равно просочилась в СМИ. Оказывается, еще недавно возлюбленную рокера Эйнат Кляйн звали Инна Калинина, и жила она не в Тель-Авиве, а в Киеве.

Несколько недель назад Андрей Макаревич удивил поклонников новостью о своей четвертой женитьбе. Супругой мэтра стала девушка по имени Эйнат. Тогда о ней не было почти никакой информации. Теперь же выяснилось, что до переезда в Тель-Авив возлюбленная музыканта носила имя — Инна Калинина.

Окончив факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Инна некоторое время работала в столице Украины, а потом по программе репатриации перебралась в Израиль. В Тель-Авиве она получила историческое образование и всерьез увлеклась культурой Эфиопии и Ближнего Востока. В результате Эйнат открыла туристическое агентство, в котором организовывала элитные туры по этим двум направлениям. Во время одного из таких путешествий она и познакомилась с Макаревичем.

Точно неизвестно, когда начался роман артиста и его новой музы, но еще в сентябре прошлого года Эйнат публиковала совместные фотографии с Андреем Вадимовичем. Сейчас из-за кризиса бизнес Эйнат начал нести убытки, поэтому она нашла новую сферу для применения своих предпринимательских способностей — девушка увлеклась продажей элитных вин. Она устраивает онлайн-дегустации, предлагая своим клиентам бутылки алкоголя стоимостью от 1700 рублей.

Макаревич не скрывал, что жена намного младше него. Как выяснилось, разница в возрасте у влюбленных составляет 30 лет, но речь вряд ли идет о браке по расчету. Дело в том, что бизнес приносит Эйнат неплохой доход, поэтому она не нуждается в корыстных отношениях.


Правда, сейчас чувства супругов проходят серьезную проверку на прочность: из-за эпидемии коронавируса они находятся в разлуке. Макаревич успел прилететь в Москву из Израиля, а вот рейс Эйнат отменили. Пара не виделась уже несколько месяцев. Но девушка уверена, что их отношения выдержат долгую паузу. Недавно она рассказала, что регулярно общается с мужем по видеосвязи за бокалом вина.

«Человек — существо приспосабливающееся ко всему на свете, в особенности, если это «все на свете» включает в себя неограниченный сон и игристое. Кто бы мог подумать еще полгода назад, что вечера свои я буду проводить так, но с другой стороны, кто бы мог подумать, что они будут такими удивительными», — поделилась супруга музыканта.

Напомним, что предыдущий брак Макаревича с гримером Натальей Голубь продлился семь лет. Супруги развелись в 2010 году, после чего артист перестал комментировать личную жизнь. В редких интервью он рассказывал, что счастлив и не хочет ни с кем делиться этим чувством.

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

Последние новости

МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
Как уговорить кого угодно и на что угодно: секреты энергетического воздействия
Как уговорить кого угодно и на что угодно: секреты энергетического
Россияне продолжат экономить после окончания самоизоляции
Россияне продолжат экономить после окончания самоизоляции
Исследование: россияне продолжат экономить после снятия ограничений
Исследование: россияне продолжат экономить после снятия ограничений
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Путешественница, продающая вина: что известно о новой жене Андрея Макаревича
Путешественница, продающая вина: что известно о новой жене Андрея
Способ Трампа защититься от коронавируса назвали смертельно опасным
Способ Трампа защититься от коронавируса назвали смертельно опасным
Численность безработных в России может достигнуть 2,5 млн человек- Минтруд
Численность безработных в России может достигнуть 2,5 млн человек-
В России снизилось число школьников, попробовавших алкоголь
В России снизилось число школьников, попробовавших алкоголь
Юношеский оркестр Юрия Башмета впервые проведет отбор онлайн
Юношеский оркестр Юрия Башмета впервые проведет отбор онлайн
Илон Маск озадачил интернет странной фразой о красной таблетке
Илон Маск озадачил интернет странной фразой о красной таблетке
В ВОЗ рассказали о поведении российских школьников в соцсетях
В ВОЗ рассказали о поведении российских школьников в соцсетях

Топ на сегодня

ЛНР: За два дня украинцы написали полмиллиона жалоб на бесчинства ВСУ
ЛНР: За два дня украинцы написали полмиллиона жалоб на бесчинства ВСУ
Украина передала Грузии гражданина, обвиняемого в терроризме
Украина передала Грузии гражданина, обвиняемого в терроризме
Премьер-министр Бельгии прокомментировала «коридор позора» от медиков
Премьер-министр Бельгии прокомментировала «коридор позора» от медиков
"Секс может все запутать": Джастин Бибер рассказал, о чем жалеет в прошлом
"Секс может все запутать": Джастин Бибер рассказал, о чем жалеет в
В США высказались о ходе расследования появления коронавируса
В США высказались о ходе расследования появления коронавируса

Еще по теме

Власти Израиля подтвердили, что Абрамович стал гражданином этой страны
В Тель-Авиве благополучно приземлился авиалайнер с поврежденным шасси
Тель-Авив: более половины бомжей – ''русские'', смертность растет
В Израиле госпитализировали российского посла