Путешественница, продающая вина: что известно о новой жене Андрея Макаревича

Алексей Вольцев

Андрей Макаревич тщательно скрывает личную жизнь, но информация о его избраннице все равно просочилась в СМИ. Оказывается, еще недавно возлюбленную рокера Эйнат Кляйн звали Инна Калинина, и жила она не в Тель-Авиве, а в Киеве.

Несколько недель назад Андрей Макаревич удивил поклонников новостью о своей четвертой женитьбе. Супругой мэтра стала девушка по имени Эйнат. Тогда о ней не было почти никакой информации. Теперь же выяснилось, что до переезда в Тель-Авив возлюбленная музыканта носила имя — Инна Калинина.

Окончив факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Инна некоторое время работала в столице Украины, а потом по программе репатриации перебралась в Израиль. В Тель-Авиве она получила историческое образование и всерьез увлеклась культурой Эфиопии и Ближнего Востока. В результате Эйнат открыла туристическое агентство, в котором организовывала элитные туры по этим двум направлениям. Во время одного из таких путешествий она и познакомилась с Макаревичем.

Точно неизвестно, когда начался роман артиста и его новой музы, но еще в сентябре прошлого года Эйнат публиковала совместные фотографии с Андреем Вадимовичем. Сейчас из-за кризиса бизнес Эйнат начал нести убытки, поэтому она нашла новую сферу для применения своих предпринимательских способностей — девушка увлеклась продажей элитных вин. Она устраивает онлайн-дегустации, предлагая своим клиентам бутылки алкоголя стоимостью от 1700 рублей.

Макаревич не скрывал, что жена намного младше него. Как выяснилось, разница в возрасте у влюбленных составляет 30 лет, но речь вряд ли идет о браке по расчету. Дело в том, что бизнес приносит Эйнат неплохой доход, поэтому она не нуждается в корыстных отношениях.





Правда, сейчас чувства супругов проходят серьезную проверку на прочность: из-за эпидемии коронавируса они находятся в разлуке. Макаревич успел прилететь в Москву из Израиля, а вот рейс Эйнат отменили. Пара не виделась уже несколько месяцев. Но девушка уверена, что их отношения выдержат долгую паузу. Недавно она рассказала, что регулярно общается с мужем по видеосвязи за бокалом вина.

«Человек — существо приспосабливающееся ко всему на свете, в особенности, если это «все на свете» включает в себя неограниченный сон и игристое. Кто бы мог подумать еще полгода назад, что вечера свои я буду проводить так, но с другой стороны, кто бы мог подумать, что они будут такими удивительными», — поделилась супруга музыканта.

Напомним, что предыдущий брак Макаревича с гримером Натальей Голубь продлился семь лет. Супруги развелись в 2010 году, после чего артист перестал комментировать личную жизнь. В редких интервью он рассказывал, что счастлив и не хочет ни с кем делиться этим чувством.

Фото: Legion-Media, Instagram