Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии
Сегодня, 03:35 Анастасия Иванова
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого лидеры обсудили ситуацию в Сирии, а также выразили настрой на интенсификацию совместных усилий по выполнению российско-турецких договоренностей по Идлибу, сообщает пресс-служба Кремля.
"Продолжен обмен мнениями по ситуации в Сирийской Арабской Республике. Выражен общий настрой на интенсификацию совместных усилий по выполнению российско-турецких договоренностей по Идлибской зоне деэскалации, включая принятый в Москве 5 марта Дополнительный протокол к сочинскому Меморандуму от 17 сентября 2018 года", - говорится в сообщении.
По материалам: ria.ru