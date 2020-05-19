Путин и Эрдоган обсудили развитие двустороннего сотрудничества

Влада Некрасова

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.

"Затронуты также актуальные аспекты развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Условлено о продолжении регулярного диалога на различных уровнях", - говорится в сообщении.