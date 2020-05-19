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Путин и Эрдоган обсудили развитие двустороннего сотрудничества

Путин и Эрдоган обсудили развитие двустороннего сотрудничества
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.

"Затронуты также актуальные аспекты развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Условлено о продолжении регулярного диалога на различных уровнях", - говорится в сообщении.

# Политика
По материалам: ria.ru

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