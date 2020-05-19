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Путин назвал число претендующих на детские пособия россиян

Путин назвал число претендующих на детские пособия россиянФото: Илья Наймушин / РИА Новости

Президент Владимир Путин назвал число россиян, которые могут претендовать на единовременные детские пособия, объявленные во время последнего обращения главы государства к гражданам. Об этом он говорил в ходе совещания по реализации принятых антикризисных мер, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По словам Путина, пособие оказалось очень востребованным со стороны россиян. По состоянию на 18 мая через портал госуслуг поступили заявки на получение выплаты почти на 12 миллионов детей. В общей сложности выплаты могут получить около 22 миллионов детей. Если учитывать родителей, то инициатива коснется более чем 50 миллионов человек.

Глава государства утвердил дополнительные единовременные выплаты семьям с детьми, чтобы поддержать население на фоне пандемии коронавируса. На каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет можно получить по 10 тысяч рублей, на каждого ребенка до 3 лет — по пять тысяч.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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