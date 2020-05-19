Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Путин отказал Лукашенко по поводу цен на газ

Путин отказал Лукашенко по поводу цен на газВладимир ПутинФото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета ответил на претензии своего белорусского коллеги Александра Лукашенко по поводу цен на газ, сообщает ТАСС.

Вначале глава республики заявил, что вопросы ценообразования на газовом рынке ЕАЭС остаются неурегулированными много лет, хотя актуальность проблемы только возрастает и грозит помешать интеграции.

Однако Путин отказался согласиться с выводами Лукашенко, заметив, что единый тариф на транспортировку и транзит газа в объединении можно ввести только после определенного уровня интеграции, который пока еще не достигнут, — это единый рынок, единый бюджет и единая система налогообложения. Другими словами, глава России настаивает на обратном порядке изменений — сначала интеграция, а затем общие условия по газу.

Также он, отвечая на претензии коллеги по стоимости газа для Белоруссии, подчеркнул, что та формируется на основе рыночной конъюнктуры с учетом затрат и инвестиций поставщиков. По словам Путина, компаниям следует выдерживать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал.

Лукашенко неоднократно возмущался стоимостью российского газа для Белоруссии. На прошлой неделе он указал, что Германия в настоящее время покупает российский газ почти в два раза дешевле (127 долларов за тысячу кубометров и 65-68 долларов), что смотрится особенно странно на фоне празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году.

Ранее стало известно, что «Газпром» в первом квартале текущего года, традиционно самом выгодном для компании в плане экспорта, впервые в истории получил чистый убыток, причем в размере более 300 миллиардов рублей. На компанию повлияло радикальное снижение стоимости газа на европейских рынках, аномально теплая зима и рекордная доля сжиженного природного газа, закупленная традиционными партнерами.

Между тем снизить цены на газ вслед за Белоруссией попросил и другой участник объединения — Киргизия. В ее случае ситуация осложняется тем, что киргизским газовым оператором «Кыргызгаз» полностью владеет «Газпром».

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Барбершоп «Haft» – лучший сало красоты для мужчин в Санкт-Петербурге
Барбершоп «Haft» – лучший сало красоты для мужчин в Санкт-Петербурге
Минстрой Подмосковья проконтролирует возобновление строительных работ
Минстрой Подмосковья проконтролирует возобновление строительных работ
Актер фильма "Сумерки" Грегори Тайри Бойс и его девушка найдены мертвыми в своей квартире
Актер фильма "Сумерки" Грегори Тайри Бойс и его девушка найдены
Консульский отдел посольства России в Швейцарии возобновит прием граждан
Консульский отдел посольства России в Швейцарии возобновит прием
Сербия с 1 июня откроет свои границы со странами Балканского региона
Сербия с 1 июня откроет свои границы со странами Балканского региона
К чему дергается глаз: народная примета
К чему дергается глаз: народная примета
Покупка авиабилетов на официальном сайте «Эйрлайнс Аэро»
Покупка авиабилетов на официальном сайте «Эйрлайнс Аэро»
Рослесхоз сообщил о пяти тысячах лесных пожаров с начала года
Рослесхоз сообщил о пяти тысячах лесных пожаров с начала года
Путин отказал Лукашенко по поводу цен на газ
Путин отказал Лукашенко по поводу цен на газ
В России потребовали заблокировать видео о коронавирусе как спецоперации
В России потребовали заблокировать видео о коронавирусе как
Жириновский предложил обсудить идею ликвидации Совфеда
Жириновский предложил обсудить идею ликвидации Совфеда
Форум "Таврида" пройдет в новом формате из-за пандемии COVID-19
Форум "Таврида" пройдет в новом формате из-за пандемии COVID-19

Топ на сегодня

«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после выздоровления Бабкиной и Васильева
«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после
В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую этот шанс»
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую
Курс рубля продолжил расти
Курс рубля продолжил расти
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников

Еще по теме

Путин: единый тариф на газ в ЕАЭС пока не может быть введён
Путин: Цена на газ для Белоруссии низкая благодаря ЕЭС
Путин и Лукашенко в Москве обсудят продвижение евразийской интеграции
Песков: Путин и Лукашенко встретятся до Нового года