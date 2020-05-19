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Путин привел условие для применения единой формулы цены на газ в ЕАЭС

Путин привел условие для применения единой формулы цены на газ в ЕАЭС
Президент России Владимир Путин допускает, что пандемия коронавируса напрямую повлияет на взаимодействие в рамках ЕАЭС и экономику.

Во вторник глава государства принимает участие в заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС).

"Вы уже отмечали, что мы живем в непростые времена, можно сказать, в сложные, связанные с пандемией. Это все напрямую отражается на нашем взаимодействии, отражается на экономике, на прямых контактах между людьми, а это создает известные трудности и в реализации нашей совместной повестке дня", – цитирует РИА Новости Путина.


Белоруссии Александра Лукашенко за активную работу в этот непростой период.

"Беларусь, которая председательствует сейчас в нашей организации, находит возможность активно, причем я хочу это подчеркнуть, активно продолжать нашу совместную работу. Хотел бы за это поблагодарить президента Белоруссии. Это уже второе мероприятие, которое проводится, 14 апреля уже было подобное мероприятие, была видеоконференция членов Высшего евразийского экономического союза, ну и комиссия (Евразийская экономическая комиссия – ред.) с представителем тоже Белоруссии, мне кажется, что это хороший пример для подражания", – пояснил Путин.

Кроме того, президент РФ считает, что следует укреплять сотрудничество ЕАЭС с зарубежными партнерами.

Путин подчеркнул, что для применения единой формулы тарифов на газ в ЕАЭС нужен уровень интеграции, который еще не достигнут.

Со слов российского лидера, Армения и Белоруссия не принимают предложенную в проекте Стратегии развития ЕАЭС до 2025 года общую формулу стран ЕАЭС к формированию тарифов на газ.


"Что касается предлагаемого нашими армянскими и белорусскими друзьями единого тарифа на услуги по транспортировке и транзиту газа, то мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом, единой системой налогообложения. Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭС пока еще не достигнут", – пояснил президент России.

Путин указал, что "пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры".

"Важно учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал. Это обычная – я хочу подчеркнуть, уважаемые коллеги – это обычная мировая практика", – резюмировал он.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Путин рассказал о значении технологий для будущего российской цивилизации.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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