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Путин призвал грамотно распорядиться ресурсами от переноса нацпроектов

Путин призвал грамотно распорядиться ресурсами от переноса нацпроектов
Нужно очень грамотно распорядиться высвобождающимся ресурсами от переноса реализации нацпроектов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы должны понять, что и как нам делать с высвобождающимися неиспользованными в этом году ресурсами. А ими нужно распорядиться очень грамотно в этих условиях, целевым образом направлять их туда, где они сегодня нужнее всего. Я вас прошу посмотреть на ситуацию, на нашу работу и с этой точки зрения. И в ближайшее время мы к этому еще вернемся", - сказал он на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

# Политика
По материалам: ria.ru

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