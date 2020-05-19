Путин раскритиковал работу Правительства из-за сложившихся проблем в выплатах медикам

Вадим Карасев

19 мая во время совещания с министрами различных направлений и главами регионов президент России Владимир Путин подверг критике документы, выпущенные Правительством по поводу выплат медикам, непосредственно работающим с коронавирусными пациентами. Такое заявление глава государства сделал на доклад министра здравоохранения Михаила Мурашко о том, что в ходе решения данной проблемы возникло много вопросов к губернаторам и руководителям больниц, отмечает РИА Новости.

По мнению Путина, вопросы есть всегда и ко всем. Но, чтобы такого не было в постановлениях правительства все должно быть сформулировано предельно прозрачно, четко и ясно. Тогда и меньше возникнет вопросов к главам больниц и губернаторам.

, - заявил президент РФ.

Владимир Путин также сообщил, что в регионы выделено и уже поступило более 50 миллиардов рублей для дополнительных выплат. Но не все медицинские работники получили положенные им деньги. Президент отметил, что региональные выплаты должны сохраниться в обязательном порядке.

По данным Путина, за последние несколько суток ситуация начала меняться в правильном направлении. Но также помимо этого вопроса глава государства отметил, что не во всех регионах медикам были произведены выплаты в полном объеме и попросил Правительство проконтролировать решение этого вопроса. Президент России призвал всех собравшихся, чтобы они доводили до граждан информацию в полном объеме. Крайне важным является получать обратную связь от медиков.

В свою очередь, министр здравоохранения подвел итог и сообщил, что положенные выплаты уже получили более 30 тысяч врачей и 77 тысяч работников среднего медицинского звена.

Ранее, 8 апреля президент РФ поручил ввести дополнительные выплаты медицинскому персоналу за работу с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией нового типа.

Читайте также: Врачи смогут пожаловаться на отсутствие коронавирусных выплат на Госуслугах